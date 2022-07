Surexpositions (Patrick Dewaere), de Marion Aubert, mis en scène par Julien Rocha : un théâtre d’acteurs qui impressionne

C’est au Théâtre de l’Oulle. Margaux Desailly, Fabrice Gaillard, Johanna Nizard et Cédric Veschambre s’élancent avec énergie et inspiration dans Surexpositions (Patrick Dewaere). Une pièce commandée à l’autrice Marion Aubert par le metteur en scène Julien Rocha, de la compagnie clermontoise Le Souffleur de Verre. Une grande réussite.

Les quatre interprètes, sur scène, finissent de se préparer, ajustent leurs perruques devant des miroirs de loge de théâtre. Ils tournent le dos aux spectatrices et spectateurs qui entrent dans la salle. Puis Johanna Nizard quitte sa chaise. Elle se lève et, face au public, à l’avant du plateau, redonne vie à Mado Morin, actrice née en 1915 et disparue en 2013, mère de Patrick Dewaere qui, dans un long et poignant monologue, nous parle de son fils. « A trois ans, il faisait déjà l’acteur dans Primerose, de Robert de Flers et Gaston Arman de Cavaillet. Il disait j’ai froid : “J’ai froid ! J’ai froid !” Faut dire, il est né en janvier… » Le ton est d’abord souriant, assez léger, quoique rythmé, dense. Puis on sent une tension monter. Un début de raideur. Les mots se font plus incisifs, l’adresse plus rude. Une colère finit par éclater, lorsque Mado Maurin aborde les circonstances du décès de son fils, qui s’est suicidé le 16 juillet 1982 en se tirant une balle de carabine dans la bouche. La voix de Johanna Nizard se brise dans des cris, jusque dans des pleurs, faisant jaillir une vive émotion. Cette entrée en matière achevée, la comédienne retourne à sa table de maquillage. Les autres interprètes prennent alors le relai. Ils racontent les débuts de Patrick Dewaere au Café de la Gare, à Paris. Les doubles de l’acteur, de Gérard Depardieu et de Miou-Miou s’invitent sur scène pour une suite de scènes qui se succèderont, durant une heure trois quarts, en fondus-enchainés, convoquant d’autres figures d’artistes, par exemple celle, somptueuse, de Jeanne Moreau.

Un spectacle à partir de Patrick Dewaere

Surexpositions (Patrick Dewaere) n’est pas à proprement parler un spectacle sur Patrick Dewaere, mais un spectacle à partir de lui, à partir des échos que sa personnalité si particulière peut faire naître, encore aujourd’hui. Nous parviennent également certains souvenirs de ses amours, de ses blessures, de ses collaborations artistiques, de ses engagements d’acteur dans Les Valseuses de Bertrand Blier, La Meilleure façon de marcher de Claude Miller ou Série noire d’Alain Corneau. Tout cela dépasse le cadre limité d’une vie pour explorer une façon d’être au monde, une forme de pureté, de marginalité qui nous concernent toutes et tous. Car les désillusions et les fragilités de Patrick Dewaere, ainsi que son rapport aux excès, à la vérité, aux autres, nous plongent dans des réflexions troublantes. La pièce de Marion Aubert échappe au démonstratif pour éclairer son sujet d’une multitude de regards. Des regards de biais qui offrent une partition étonnante aux quatre excellents interprètes qui s’en emparent. De glissements en sursauts, de sourires en saisissements, le spectacle créé par le metteur en scène Julien Rocha donne corps à un théâtre d’une grande profondeur, d’un grand équilibre. Un théâtre d’acteurs qui porte haut la joie du jeu et célèbre la fécondité du plateau.

Manuel Piolat Soleymat