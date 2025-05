Pour sa 38ème édition, du 17 au 20 juillet 2025, le festival majeur des arts de la rue et de l’espace public qu’est Chalon dans la rue se fait l’écho des grandes questions et des crises du présent.

Alors que le spectacle vivant n’est guère épargné par les coupes budgétaires infligées aux services publics, Chalon dans la rue s’affirme avec sa 38ème édition comme un festival de résistance. Avec 19 compagnies programmées du 17 au 20 juillet dans sa sélection In, l’événement de référence en matière d’arts de la rue et de l’espace public cherche à penser les grands changements du monde et à interroger notre capacité collective à y réagir. Amples pour certaines, beaucoup plus intimistes pour d’autres, les formes qui se déploient dans les rues de Chalon-sur-Saône ont chacune leur approche de l’époque. À la suite d’une ouverture hip-hop assurée par Kader Attou, Après le lac de la compagnie Entre chien et loup nous mène entre jour et nuit en forêt avec une histoire étrange et fantastique pour « tenter de poétiser l’avenir ». La compagnie de jonglage Ea Eo mène dans un aquarium « 7 combats inutiles contre les forces naturelles ». Celles-ci sont aussi au cœur de Mizu, pièce de paysage sur l’eau co-signée par la chorégraphe Satchie Noro et la marionnettiste Élise Vigneron. Parmi les compagnies incontournables des arts dans l’espace public, Komplex Kapharnaüm est aussi au rendez-vous avec Carnaval digital, « spectacle hybride qui s’amorce dans le virtuel en déployant un réseau social alternatif »… À 38 ans, Chalon dans la rue est connecté au présent.

Anaïs Heluin