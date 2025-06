Patrice Mincke met en scène le texte qui valut un Molière et quatre Césars à Guillaume Gallienne. Jean-François Breuer offre une interprétation brillante et vibrante de cet arrachement à la mère.

On ne naît ni homme ni femme, on le devient ; le genre n’est pas le sexe ; la déconstruction des taxons permet de choisir librement de n’être ni violent ni soumise. Parce que sa mère traite Guillaume comme une fille, le jeune garçon croit qu’il en est une et se comporte de manière à entretenir la confusion. « Sans en avoir l’air, et avec beaucoup de dérision, Guillaume donne un bon coup de pied dans la fourmilière parce qu’il ne revendique rien d’autre que sa propre différence et son propre droit au bonheur, dans une société qu’il rêve inclusive. », dit Patrice Mincke. En suivant le fil du plaisir du récit et celui de l’émotion qui le sous-tend, Jean-François Breuer incarne avec force et talent cette ode à la liberté et à la force d’être soi, envers et contre tout, y compris les autres, y compris sa mère !

Catherine Robert