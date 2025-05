« Vous avez une tombe au creux des nuages », disait Semprún aux assassinés des camps de la mort. Jean-Baptiste Sastre, Hiam Abbass et une troupe de jeunes gens leur rendent hommage.

Rassemblant trente jeunes de Bourges, Clichy-sous-Bois, Paris, Weimar et Berlin, Jean-Baptiste Sastre et Hiam Abbass les ont guidés dans une épopée européenne de près d’un an, soutenus par Châteauvallon-Liberté scène nationale, producteur délégué, l’assureur Covéa, l’Office franco-allemand pour la jeunesse, le ministère de la Culture et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que les municipalités des villes dont viennent ces jeunes. À l’occasion du 80ème anniversaire de la libération des camps, ils ont cheminé, entre mémoire et histoire, sur les traces de L’Ecriture ou la vie, de Jorge Semprún, qui y raconte sa déportation à Buchenwald, où cette troupe d’espoir et de responsabilité a répété et joué. Avant la suite de la tournée, et après avoir joué au Théâtre Gorki, à Berlin, ils s’installent dans la petite salle du Théâtre du Soleil, pour redire le nom de Maurice Halbwachs, mort en déportation, et redire l’innommable de la Shoah, puisque « se taire est interdit », selon les mots justes de Jorge Semprún.

Catherine Robert