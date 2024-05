Outsider, la nouvelle création de Rachid Ouramdane pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève et quatre highliners, fait dialoguer musique minimaliste et danse à flots continus, terrien et aérien. Superbe !

Voilà plusieurs années que Rachid Ouramdane creuse le sillon d’une recherche sur la murmuration, ces nuées d’oiseaux composant et recomposant de savantes figures dans le ciel. Plusieurs années également qu’il construit des projets en s’accompagnant de sportifs de l’extrême. Avec Outsider, tout juste créé pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève et quatre highliners, il semble atteindre dans ces deux exercices une apogée. En effet, plateau et aérien se répondent et se complètent en créant des images d’une profonde beauté tandis que la danse dialogue en pleine harmonie avec la formidable musique minimaliste de Julius Eastman, impeccablement interprétée live en Suisse par quatre pianistes sous la direction de Stéphane Ginsburgh. Tout y est superbe, notamment la scénographie de Sylvain Giraudeau qui lacère l’espace de lignes noires très graphiques se détachant sur un vaste fond de scène luminescent que Stéphane Graillot éclaire de tons pâles : roses, bleus, orangés, laissant se dessiner les interprètes presqu’en ombre chinoise.

Des interprètes de haut vol

Mais il faut aussi rendre un hommage appuyé aux vingt-deux danseurs du Ballet de Genève car ils font preuve d’un engagement total dans cette partition qui s’écrit autour de la communauté et contre la gravité, entre l’attraction du sol et le désir d’envol. Courses folles, vagues de corps tourbillonnant, portés aussi athlétiques qu’esthétiques font partie de ce qui compose souvent dans cette œuvre, à la gestuelle et à la composition riches, un mouvement perpétuel. Mais Rachid Ouramdane les invite à un défi encore plus grand en leur demandant de se dresser à de nombreuses reprises, tels des acrobates, les uns sur les épaules des autres. Évoluant par intermittence sur certaines des larges lignes noires, les highliners forment comme des anges veillant sur ceux qui évoluent sous leurs pas, les deux mondes semblant irrésistiblement attirés l’un par l’autre. D’une aisance tout bonnement hallucinante, Nathan Paulin nous laisse croire que rien n’est plus naturel que de naviguer sur un fil à quelques mètres du sol.

Delphine Baffour