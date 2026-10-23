La compagnie Wild Minds, créée par Marcus Lindeen et Marianne Ségol, s’empare de l’histoire d’un mystérieux pianiste suicidaire, explorant la figure mythologique du disparu volontaire.

« Aujourd’hui, dit Marianne Ségol, nos figures mythologiques ne résident plus dans les panthéons antiques : elles émergent des récits modernes, des faits divers intrigants et des histoires extraordinaires. » Pour cette nouvelle création mise en scène par Marcus Lindeen, les deux artistes inventifs et passionnants explorent l’histoire d’un intrigant jeune homme, retrouvé errant et mutique sur une plage anglaise à l’été 2005, en costume de gala trempé. Transféré aux urgences de l’hôpital local, il se met soudain à jouer du piano avec une telle virtuosité que le personnel soignant contacte des orchestres dans toute l’Europe pour l’identifier : qui est celui qu’on surnomme « Piano Man » ? Nans Laborde-Jourdàa, Niranjani Iyer, Anthony Bambury et Bridget O’Loughlin interprètent ceux qui ont cherché à percer cette énigme romanesque et cruelle, qui révèle une réalité plus humaine et complexe que les mythes qui l’entourent.

Catherine Robert