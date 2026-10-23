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octobre 2026
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Théâtre - Agenda

« Piano Man » : Marcus Lindeen écrit et met en scène un spectacle conçu avec Marianne Ségol aux Amandiers de Nanterre

« Piano Man » : Marcus Lindeen écrit et met en scène un spectacle conçu avec Marianne Ségol aux Amandiers de Nanterre - Critique sortie Théâtre Nanterre Théâtre Nanterre-Amandiers
©Piano Man, de Marcus Lindeen et Marianne Ségol. © Jean-Louis Fernandez
Piano Man, de Marcus Lindeen et Marianne Ségol. © Jean-Louis Fernandez

Théâtre Nanterre-Amandiers / conception de Marcus Lindeen et Marianne Ségol / texte et mise en scène de Marcus Lindeen

Publié le 23 octobre 2026 - N° 348

La compagnie Wild Minds, créée par Marcus Lindeen et Marianne Ségol, s’empare de l’histoire d’un mystérieux pianiste suicidaire, explorant la figure mythologique du disparu volontaire.

« Aujourd’hui, dit Marianne Ségol, nos figures mythologiques ne résident plus dans les panthéons antiques : elles émergent des récits modernes, des faits divers intrigants et des histoires extraordinaires. » Pour cette nouvelle création mise en scène par Marcus Lindeen, les deux artistes inventifs et passionnants explorent l’histoire d’un intrigant jeune homme, retrouvé errant et mutique sur une plage anglaise à l’été 2005, en costume de gala trempé. Transféré aux urgences de l’hôpital local, il se met soudain à jouer du piano avec une telle virtuosité que le personnel soignant contacte des orchestres dans toute l’Europe pour l’identifier : qui est celui qu’on surnomme « Piano Man » ? Nans Laborde-Jourdàa, Niranjani Iyer, Anthony Bambury et Bridget O’Loughlin interprètent ceux qui ont cherché à percer cette énigme romanesque et cruelle, qui révèle une réalité plus humaine et complexe que les mythes qui l’entourent.

 

Catherine Robert

A propos de l'événement

Piano Man
du jeudi 12 novembre 2026 au dimanche 22 novembre 2026
Théâtre Nanterre-Amandiers
7, avenue Pablo-Picasso, 92000 Nanterre

Du mardi au vendredi à 19h30 ; le samedi à 18h30 ; le dimanche à 15h30. Tél. : 01 46 14 70 00. Durée : 1h20. Dans le cadre du Festival d’Automne.

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