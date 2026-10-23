Focus Irlande au Théâtre de la Ville

Pendant cinq semaines, le Théâtre de la Ville met la création irlandaise à l’honneur. Depuis une joyeuse fête macabre jusqu’à un ballet de clôture, dix projets donnent à découvrir une grande richesse artistique, entre tradition et modernité.

Engagé de longue date dans l’accueil d’artistes issus de toute l’Europe, notamment à travers le festival Chantiers d’Europe, le Théâtre de la Ville se met du 1er novembre au 5 décembre au service de la création irlandaise. Dix œuvres, soit au total trente représentations, dessinent un paysage artistique à l’image du pays : ancré dans ses traditions et transformé par les migrations, ouvert au monde. Le voyage s’ouvre sur toute une journée de fête façon Samhain, l’ancêtre celtique d’Halloween. Isabelle Huppert est aux commandes avec plusieurs invités du Focus pour une joyeuse danse macabre où se croisent gigues et danses d’aujourd’hui, poésies en anglais en français et en gaélique. Le ton du Focus est donné : le mélange des genres et des disciplines est à l’ordre de ces cinq semaines conçues par le Théâtre de la Ville avec le Centre Culturel Irlandais. Voilà un grand « Céad míle fáilte romhaibh ! », ou « Bienvenue » en gaélique.

Une île en mouvements

La journée d’ouverture du Focus donne à approcher la scène artistique irlandaise par une forme entre théâtre et danse, le solo Offspring (A Modern Frankenstein), où Emily Terndrud interroge son identité de mère et d’artiste. On poursuit notre exploration du champ chorégraphique de l’île avec Oona Doherty et son solo écrit à partir de son observation des comportements masculins dans les rues de Belfast. Avec Stephen Rea, figure majeure du théâtre et du cinéma irlandais, La Dernière Bande de Samuel Beckett nous est partagée comme jamais. Plusieurs œuvres repoussent encore les frontières entre les genres musicaux. Dans The curing line par exemple, Michael Gallen invente un théâtre musical qui joue avec les codes l’opéra et évoque le conflit nord-irlandais. L’Irlande quitte le Théâtre de la Ville avec panache : le chorégraphe Michael Keegan-Dolan s’empare avec sept danseurs de 1975, album mythique qui a révolutionné la musique d’une Irlande qui s’affirme ici dans toute son audace et sa liberté.

Anaïs Heluin