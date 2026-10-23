Dans Kimera, la compagnie Discrète s’emploie avec sensibilité à traiter du sujet du deuil chez les enfants. Le spectacle, onirique, est une métaphore délicate du voyage intérieur qui permet la réparation de la jeune protagoniste, Oni.

Après la disparition de son frère, le monde d’Oni n’est plus que silence. C’est la rencontre d’un personnage mystérieux, Baku, qui va être le prétexte à embarquer dans un voyage en train qui va transformer cet état initial et lui permettre de découvrir son monde intérieur. Le déplacement permet la traversée de paysages suspendus entre rêve et réalité : c’est le mouvement ici qui permet l’évolution. Le mot Kimera renvoie aux êtres fantastiques que sont les chimères : des êtres hybrides et surtout inventés, symboles de la force créatrice de l’imagination. La proposition invite ses jeunes spectateurs, en filigrane, à prendre conscience du pouvoir des rêves éveillés.

Un théâtre gestuel qui marie la tendresse à l’humour

Le langage poétique de la compagnie est celui du mouvement puisqu’elle travaille avec le mime. Les deux interprètes dialoguent avec la musique et des projections vidéo pour incarner cette histoire au plateau. Tout n’est pas explicité, de façon à laisser de la place aux images mentales que le public peut se fabriquer. Le traitement de cette fable, qui aurait pu être pathétique, fait au contraire le choix d’une certaine légèreté : nullement tragique, Kimera se révèle au contraire être un spectacle drôle en même temps qu’émouvant.

Mathieu Dochtermann