« Kimera » : Adrien Fournier met en scène un spectacle de théâtre gestuel entre humour, tendresse et imaginaire
L’Atelier à spectacle / Vernouillet puis tournée / Mise en scène Adrien FournierPublié le 23 octobre 2026 - N° 348
Dans Kimera, la compagnie Discrète s’emploie avec sensibilité à traiter du sujet du deuil chez les enfants. Le spectacle, onirique, est une métaphore délicate du voyage intérieur qui permet la réparation de la jeune protagoniste, Oni.
Après la disparition de son frère, le monde d’Oni n’est plus que silence. C’est la rencontre d’un personnage mystérieux, Baku, qui va être le prétexte à embarquer dans un voyage en train qui va transformer cet état initial et lui permettre de découvrir son monde intérieur. Le déplacement permet la traversée de paysages suspendus entre rêve et réalité : c’est le mouvement ici qui permet l’évolution. Le mot Kimera renvoie aux êtres fantastiques que sont les chimères : des êtres hybrides et surtout inventés, symboles de la force créatrice de l’imagination. La proposition invite ses jeunes spectateurs, en filigrane, à prendre conscience du pouvoir des rêves éveillés.
Un théâtre gestuel qui marie la tendresse à l’humour
Le langage poétique de la compagnie est celui du mouvement puisqu’elle travaille avec le mime. Les deux interprètes dialoguent avec la musique et des projections vidéo pour incarner cette histoire au plateau. Tout n’est pas explicité, de façon à laisser de la place aux images mentales que le public peut se fabriquer. Le traitement de cette fable, qui aurait pu être pathétique, fait au contraire le choix d’une certaine légèreté : nullement tragique, Kimera se révèle au contraire être un spectacle drôle en même temps qu’émouvant.
Mathieu Dochtermann
A propos de l'événementKimera
du vendredi 6 novembre 2026 au vendredi 6 novembre 2026
L’Atelier à spectacle
51A rue de Torçay, 28500 Vernouillet
Le 06 novembre 2026 à 19:30. Tél. : 02 37 42 60 18. Également à La Pléiade, La Riche, en co-accueil avec le Théâtre Olympia CDN de Tours, du 10 au 13 novembre, à l’Espace Jacques Villeret, Tours, en co-accueil avec le Théâtre Olympia CDN de Tours, les 14 et 16 novembre, au Théâtre de la Tête Noire, Saran, du 2 au 4 décembre, au Théâtre de Pithiviers les 6 et 7 décembre, à La Passerelle, Fleury-les-Aubrais, les 5 et 6 février 2027, avec la Ligue de l’enseignement du Cher le 11 février 2027 à la Salle des fêtes de Thenioux et le 12 février 2027 à la Salle des fêtes de Saint-Eloi-de-Gy, à Néons-sur-Creuse du 16 au 18 mars 2027, au Théâtre d’Auxerre les 31 mars et 1er avril 2027, à La Grange, Luynes, le 6 avril 2027, au Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps les 8 et 9 avril 2027, avec la Ligue de l’enseignement de Blois les 22 et 23 juin 2027 à Saint-Laurent-Nouan et le 24 juin 2027 à Vineuil.