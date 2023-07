« Cercle » d’Olé Khamchanla, à ne pas manquer !

Olé Kamchanla livre en solo dans Cercle l’essence de son vocabulaire qui fusionne avec brio hip hop et danses traditionnelles d’Asie du Sud-Est.

Alors que certains chorégraphes donnent parfois l’impression de délayer leur propos pour approcher l’heure de représentation, plus ou moins réglementaire en danse contemporaine, Olé Khamchanla entreprend le chemin inverse et revisite Cercle, son premier solo à la tête de la compagnie Kham en le réduisant à son essence. Il prouve ainsi, si cela était nécessaire, que 30 minutes suffisent pour imprimer durablement la rétine et marquer les esprits. Celui qui a dansé en duo avec Pichet Klunchun déploie dans cette courte pièce les fondements de son superbe et étonnant vocabulaire, hybridation du hip hop qu’il a appris en France et des danses traditionnelles laotiennes – le Laos est son pays d’origine – et thaïlandaises, auxquelles il s’est formé plus tard lors d’un voyage comme un retour aux sources.

Un fascinant interprète

Apparaissant comme par miracle dans le noir du plateau, il circonscrit de sa marche une douche de lumière. Sa présence, comme retranchée dans une méditation, est vibrante. Puis il laisse s’envoler, sous ses yeux attentifs, d’abord l’une puis l’autre de ses mains, feuilles ou papillons virevoltant dans des mouvements savants d’une rare élégance. Ce sont elles qui l’entrainent hors de ce cercle cocon, vers un ailleurs moins confortable, moins familier. Les poings alors se ferment et les bras boxent, jusqu’à la chute. Plus tard, avec une douce intensité, il plonge longuement son regard dans les yeux de l’un puis l’autre des spectateurs et ses mouvements déliés, jambes pliées et paume tendue, sont comme une adresse, un langage que l’on croit décrypter. Lorsqu’il sera finalement de retour à l’intérieur du Cercle, il nous aura apprivoisés et charmés de sa danse si particulière. Olé Khamchanla est un interprète d’exception et un chorégraphe à suivre.

Delphine Baffour