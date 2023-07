« En Atendant » d’Anne Teresa De Keersmaeker, essentiel !

Inspirée par l’Ars Subtilior, Anne Teresa De Keersmaeker reprend En Atendant (avec un seul t comme en vieux français) au Cloître des Carmes, là où elle l’a créé en 2010.

Créé en 2010 dans le Cloître des Célestins, En Atendant y est repris aujourd’hui. Comme presque toujours chez Anne Teresa De Keersmaeker, son point de départ est la musique. En l’occurrence, l’Ars Subtilior, né au XIVe siècle en pleine période de peste noire et d’effondrement de la société médiévale. Un autre de ses fondements est la marche, « My walking is my dancing » aime-t-elle à répéter. Mais le lieu et l’heure de représentation revêtent aussi une grande importance. Cette pièce, l’artiste flamande la voulait et la veut toujours sans « emballage cadeau » comme elle le résume. Sa chorégraphie a été imaginée pour ce lieu à ciel ouvert, à la fois minéral et végétal, avec la tombée progressive de la nuit pour toute lumière.

Un art de l’épure

C’est donc devant des murs de pierre centenaires et entre deux majestueux platanes que les huit magnifiques danseurs – pour la plupart déjà présents à la création – et les musiciens et chanteuse de l’ensemble Cour et Cœur se déploient, tour à tour ou ensemble. À la subtile polyphonie des uns répondent les mouvements tout à la fois simples et complexes des autres, par vagues successives, de jardin à cour. Dans une attention à l’autre permanente, les pieds raclent le sol, les déséquilibres entraînent une course, les corps se soutiennent, s’enchevêtrent, ploient au sol. Les êtres et leurs costumes se maculent de terre, le chant des oiseaux s’accorde à celui, cristallin, de Lieselot De Wilde, le jour rejoint la nuit, la mort épouse la vie. En Atendant est une pièce essentielle.

Delphine Baffour