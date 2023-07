À L’Entrepôt, sous la direction du metteur en scène Olivier Maurin, Réjane Bajard se lance dans une enquête théâtrale sur la photographe américaine Vivian Maier. Un monologue de Guillaume Poix auquel la comédienne ne parvient pas à donner toute sa mesure.

Elle est née à New York en 1926, morte en 2009 à Chicago, a exercé toute sa vie le métier de nounou. Parallèlement à cette activité, Vivian Maier a pris des dizaines de milliers de photographies de rue, immortalisant sur le vif ses contemporaines et contemporains. Ces clichés comprenant également de nombreux autoportraits ont été découverts dans des boites et des valises, après la disparition de l’artiste, pour la plupart à l’état de négatif non développés. C’est ce parcours et cet univers de création énigmatique qu’investit Tout entière, texte construit comme une double enquête. Dans un procédé proche de la mise en abyme, la pièce de Guillaume Poix interroge non seulement l’existence de la photographe, mais également celle de la comédienne qui l’incarne, ainsi que la relation qui naît sur le plateau entre les deux femmes.

Une présence fantomatique

Publié aux Editions Théâtrales en 2017, fruit d’une commande du Préau – Centre dramatique national de Normandie – Vire, ce monologue a été créé en octobre 2016 dans une mise en scène de son auteur, avec l’actrice Aurélie Edeline. C’est aujourd’hui Réjane Bajard qui s’empare, à L’Entrepôt, de ce récit en miroir. Mais la belle écriture de Guillaume Poix ne trouve pas dans cette proposition l’ampleur qui est la sienne. Au sein d’un décor de cartons amoncelés, accompagnée d’airs de clarinette ou de rumeurs de ville, la comédienne passe à côté de la figure singulière qu’elle incarne et à laquelle elle se confronte. Son jeu se révèle trop indécis pour donner corps au mystère que constitue la grande photographe. Vivian Maier reste ici une présence fantomatique qui s’esquive, qui échappe.

Manuel Piolat Soleymat