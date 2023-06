Auteur compositeur et interprète, Tony Melvil, qui compte six albums à son actif, aime, sur scène, mélanger le théâtre et la musique. Cette nouvelle création propose une expérience poétique conçue comme une digue à l’emballement de nos vies, une célébration de l’instant présent.

Mélange de musique instrumentale, de textes parlés et chantés, de manipulations d’objets, cette fantaisie musicale et théâtrale place ses interprètes – Tony Melvil au violon et au chant, Anne Frèches au jeu, au chant et aux percussions, Thomas Demuynck à la guitare folk -, au cœur d’un dispositif scénique circulaire. « J’avais envie de retrouver avec cette nouvelle forme hybride, de manière symbolique, la veillée, le refuge, le feu de camp », explique l’auteur compositeur interprète. La pièce musicale, qui doit son nom au dernier opus en date, est inspirée par l’ambition « de faire une pause dans la folle course du quotidien, d’endiguer nos pensées négatives, d’apaiser nos tempêtes intérieures ». Elle est composée de trois mouvements : la crise, changer tester, souffle vital.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens