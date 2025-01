Après de nombreuses adaptations récentes de ce chapitre des Scènes de la vie de province (Pauline Bayle, le Nouveau Théâtre Populaire entre autres), Paul Platel et les siens tirent brillamment leur épingle du jeu. Et du jeu, il y en a !

À quelle sauce va-t-on être mangé par ce valet aux allures de bouledogue, qui scrute le public à son arrivée dans la salle ? Si, comme le fameux Lucien de Rubempré, héros principal d’Illusions Perdues, on a envie de croquer la vie à pleine dents, la situation risque fort de tourner au vinaigre. En effet, ce jeune poète en herbe, fraîchement débarqué de sa campagne angoumoise, va se faire avaler tout rond par la société parisienne du XIXème siècle. Voguant à travers les tempêtes de son temps, l’innocent Lucien (incarné par Gaétan Poubangui) est balloté entre les romantiques et les classiques, les royalistes et les libéraux, les artistes du Cénacle et les journalistes dépravés. Dans ce tumulte de La Comédie Humaine, la troupe du Théâtre des Évadés mène la barque avec fougue et talent. Les six comédiens et comédiennes revêtent tour à tour les oripeaux de ces êtres de papier. Tel un diable sorti de sa boîte, Finot (Jason Marcelin-Gabriel) mène au fouet cette danse carnavalesque. La bohème parisienne est ici représentée par le journaliste cocaïné Lousteau (Nicolas Katsiapis) et les actrices/courtisanes Coralie (Laure Sauret) et Florine (Marianne Giropoulos). La joyeuse troupe affronte, dans sa folie des grandeurs, la rigidité mesquine des balcons de l’opéra. Avec un sens du rythme soigné, Paul Platel offre des espaces de répit au spectateur, parmi toute cette agitation obscène. Comme un instantané, la douceur bleutée du couple David Séchard (Willy Maupetit) et Eve Chardon (Laure Sauret), rappelle avec nostalgie le passé bercé d’illusions de Lucien.

Grandeurs et caractères de la langue

Entre deux scènes de liesse hilarantes, une écriture fluide et travaillée, alternant improvisation et passages du roman, donne à entendre la prose poétique de Balzac, en narrateur sournois et impitoyable. La scénographie, imaginée par Estelle Deniaud et Cécile Carbonel, accentue cette liberté d’interprétation, en inventant un univers fluctuant, tantôt années 1980, tantôt cabaret. Tout cela à grands renforts d’artifices théâtraux (tréteaux, rideaux, malles à déguisement). La facticité mise à nu, on renoue alors avec la crudité et la cruauté de cette vaste blague qu’est la société humaine. « Cru ! », lance d’ailleurs un jeune venu avec sa classe de 3ème. La présence de scolaires en ébullition, leurs remarques, leurs émoustillements, voire même leurs chocs, sont autant de révélateurs de la puissance du jeu. Un « Wesh faut les enfermer ces fous !» accentue la monstruosité de l’hydre journalistique, adepte du SM pinces à linge, et un « Ah ! Mais c’est beau l’amour » parfait la sincérité des amours perdues de Lucien. Preuve que ce n’est pas se bercer d’illusions que de croire en l’avenir du théâtre !

Amandine Cabon