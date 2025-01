Le festival itinérant en milieu rural Les Hivernales continue d’arpenter l’Essonne, pour offrir un final à la hauteur de ses 20 ans d’existence, avec Pour le meilleur et pour le pire du Cirque Aïtal. Un spectacle inoubliable.

Si l’ouverture du festival a connu des rebondissements et démontré l’incroyable réactivité de son fondateur Gilles Cuche, gageons que sa clôture fera date – mais pas pour les mêmes raisons ! En effet, la mauvaise fracture des Rois Vagabonds a laissé place, au pied levé, au détonant Mélange 2 temps de la compagnie BP Zoom, toujours en réponse aux objectifs du temps fort, qui place le territoire et ses habitants au cœur de la relation avec l’artistique. Le mois de janvier s’est déployé selon le même principe mais en mode XXL, avec neuf représentations de Complice(s) de Rocco Le Flem dans neuf lieux différents, montrant qu’il est possible d’amener le spectacle vivant partout, du gymnase à la salle des fêtes, grâce à la formidable capacité de transformation des lieux non dédiés qui fait désormais la marque de fabrique du festival. Il faudra attendre ensuite la fin des vacances d’hiver pour achever cette édition anniversaire entièrement dédiée au cirque avec une programmation sous chapiteau qui saura faire date : la reprise de Pour le meilleur et pour le pire du Cirque Aïtal.

Le meilleur du cirque

Avec ce spectacle, on re-faisait en 2011 la connaissance de Kati Pikkarainen et Victor Cathala, couple de cirque franco-finlandais à la ville comme à la scène, qui s’était illustré sur les scènes internationales par un duo de main à main mêlant la poésie à une extrême virtuosité. Depuis, l’écriture du Cirque Aïtal s’est déployée et affirmée à travers d’autres créations, dont la dernière À ciel ouvert, comme un écho à la vie de cirque évoquée dans Pour le meilleur et pour le pire. Jamais l’on n’oubliera leur petite Simca 1000 et son autoradio en guise de support sonore aux portés acrobatiques les plus époustouflants, éclairant en toute simplicité des numéros très originaux. Une façon touchante de raconter à la fois l’intimité et le sens du partage si généreux de ces circassiens, toujours sur la route.

Nathalie Yokel