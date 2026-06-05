« Traces (Trace of Belief) », une plongée mémorielle dans les gestes enfouis de Hsieh Yi-Chun
La Condition des Soies
Publié le 5 juin 2026 - N° 345
Chorégraphie Hsieh Yi-Chun
Entre voies du souvenir et corps–réceptacle, la chorégraphe Hsieh Yi-Chun offre un voyage à la découverte d’où l’on vient.
D’ascendance Hakka, comme 18% des Taiwanais, Hsieh Yi-Chun a grandi dans une famille traditionnelle. Aujourd’hui, avec son statut de femme et de créatrice autonome, elle pose un regard sur les rôles sociaux qui nous conditionnent ou dont on s’affranchit. Traces s’appuie sur ses propres souvenirs d’enfance et d’adolescence, lorsque les réunions familiales et les cérémonies sociales rythmaient le temps, et que les rituels, religieux ou intimes, déterminaient par le corps un « être au monde ». Ce corps façonné, ce corps-réceptacle de mille et un gestes et postures enfouis, elle tente de le mettre au jour à travers une pièce vibrante. Les réminiscences seront la matière gestuelle et musicale qui viendra se confronter au monde actuel, questionnant la notion d’identité culturelle, de déterminisme et d’émancipation.
Nathalie Yokel
A propos de l'événementTraces (Trace of Belief)
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Condition des Soies
13 rue de la croix, 84000 Avignon
à 11h25, relâche les 8, 15 et 23 juillet. Tél. : 04 90 22 48 43. Durée : 45 minutes.