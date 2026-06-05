Entre voies du souvenir et corps–réceptacle, la chorégraphe Hsieh Yi-Chun offre un voyage à la découverte d’où l’on vient.

D’ascendance Hakka, comme 18% des Taiwanais, Hsieh Yi-Chun a grandi dans une famille traditionnelle. Aujourd’hui, avec son statut de femme et de créatrice autonome, elle pose un regard sur les rôles sociaux qui nous conditionnent ou dont on s’affranchit. Traces s’appuie sur ses propres souvenirs d’enfance et d’adolescence, lorsque les réunions familiales et les cérémonies sociales rythmaient le temps, et que les rituels, religieux ou intimes, déterminaient par le corps un « être au monde ». Ce corps façonné, ce corps-réceptacle de mille et un gestes et postures enfouis, elle tente de le mettre au jour à travers une pièce vibrante. Les réminiscences seront la matière gestuelle et musicale qui viendra se confronter au monde actuel, questionnant la notion d’identité culturelle, de déterminisme et d’émancipation.

Nathalie Yokel