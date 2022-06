L’inventive et originale Cie Deraïdenz crée Byba Youv, la Sorcière qui rêvait d’être une Chèvre

La compagnie Deraïdenz défie les aventuriers : venir rencontrer Byba Youv, la plus scriboudeleuze des Sorcières Zélémentiques de l’Histoire. Accrochez-vous au balai, ça déménage !

Magie, marionnettes et chants sont au rendez-vous de ce nouvel opus de la compagnie Deraïdenz, une des plus inventives et des plus originales de l’été avignonnais. Byba Youv, « sorcière zélémentique spécialisée dans le changement de peau et la ratatrouille », passe toute son énergie à essayer de se transformer en chèvre. Mais, « scribadouille ! », rien ne marche. Léa Guillec et les marionnettes de Baptiste Zsilina invitent le public dans la maison de Byba Youv, « asile pour les objets perdus et oubliés, (…) résidence des charlatans, boîte à musique des danses macabres, hôtel d’araignées et de mantes religieuses, portail acrobatique vers les nuages, comptoir pour échanger des diamants interstellaires, restaurant reconnu pour ses œufs de libellule à la couenne de paresseux, (…) cachette pour les mauvaises notes, thermes pour les glaciers, page blanche pour les mots abandonnés, abri pour les cœurs mouillés, entre autres… » Jubilatoire !

Catherine Robert