Scali Delpeyrat interroge les fondements d’une vocation, d’une personnalité avec Je ne suis plus inquiet

Avec Je ne suis plus inquiet, l’acteur, auteur, comédien et metteur en scène Scali Delpeyrat nous fait entrer dans ses souvenirs, dans son intimité. Hommage à un père disparu et à des grands-parents rescapés du Vél’ d’Hiv, ce spectacle interroge les fondements d’une vocation, d’une personnalité.

Nous avons pu voir Scali Delpeyrat dans les spectacles de Bernard Sobel, de Philippe Adrien, de Denis Podalydès, de Brigitte Jacques-Wajeman ou encore de David Lescot. On se rappelle aussi de ses nombreuses apparitions au cinéma, dans les films d’Agnès Jaoui, de Bruno Podalydès, d’Emmanuel Bourdieu ou de Sofia Coppola. Et l’on a encore pu découvrir ses talents d’auteur et metteur en scène dans des spectacles comme Jouir/mourir, Dance is a dirty job but someone’s go to do it ou Après je m’étonne. Mais au fond, que sait-on de l’homme ? Et plus largement, que sait-on de l’intimité de chaque artiste de théâtre ? Peu de choses, se dit-on devant sa nouvelle création, Je ne suis plus inquiet. En partageant des souvenirs personnels, Scali Delpeyrat raconte comment les Autres l’ont fait. Il dit en quoi l’Histoire façonne une sensibilité.

Petites légendes et grandes anecdotes

Adaptation d’un texte éponyme composé de 65 courts récits, Je ne suis plus inquiet est d’abord un hommage au père. L’amour filial qui se révèle au moment de la mort du parent plonge le narrateur dans des souvenirs qu’il n’essaie pas de relier les uns aux autres. Fragmentaire, son récit est fait de petites légendes et de grandes anecdotes dont le père, qui a fait la guerre d’Algérie – la chose a son importance dans l’histoire familiale – est l’un des protagonistes centraux. De même que les grands-parents maternels, qui ont échappé de peu aux rafles du Vél’ d’Hiv en 1942. À travers des situations quotidiennes, souvent drolatiques – pas question pour lui de crouler sous le poids du passé –, Scali Delpeyrat exprime la difficulté d’un homme à être aimé, et son désir immense de l’être.

Anaïs Heluin