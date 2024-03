La chorégraphe Blanca Li, le rappeur Abd Al Malik et le violoniste David Grimal s’associent pour créer leur version du Sacre du printemps.

La chorégraphe Blanca Li, accompagnée de danseurs issus de quartiers populaires et de zones rurales, le poète et rappeur Abd Al Malik secondé par Bilal, son compositeur attitré qui s’est inspiré pour sa musique électronique des mêmes chants folkloriques que Stravinski en son temps, et le violoniste David Grimal entouré de l’ensemble Les Dissonances s’associent pour créer Notre Sacre. Sur les pas du génial musicien russe et de son acolyte Nijinski, ils revisitent ensemble cette pièce créée en 1913 et devenue mythique. « Notre Sacre : c’est le nôtre à toutes et à tous. C’est un Sacre sous le signe de la vitalité́, du partage et de la rencontre : une histoire qui prend ses racines dans la Terre, singulière et plurielle, qui nous porte et nous rassemble » écrit David Grimal.

Delphine Baffour