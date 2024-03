BOOST consacré aux danses urbaines aux RCI

Est Ensemble et les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis lancent le temps fort BOOST consacré aux danses urbaines.

En écho aux premières épreuves de Breaking de l’histoire des Jeux Olympiques, Est Ensemble et les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis ont imaginé une saison consacrée aux danses urbaines qui culminera avec un temps fort se déroulant dans six villes partenaires du 27 avril au 5 mai. Un battle pour enfants et adolescents organisé par l’association Uni’Son, le spectacle Anima d’Antonin Lemayrie mêlant hip hop, krump et musique live ou une journée et une soirée House avec Didier Fermin à Pantin ; une performance waacking et voguing par le collectif queer InBEATween à Noisy-le-Sec ; une carte blanche à Théophile Bensusan à Bondy sont quelques-unes des festivités de ce programme foisonnant.

Delphine Baffour