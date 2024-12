Waka Points communs

Ils font des millions de vues sur les réseaux sociaux. Leur rencontre avec Eric Minh Cuong Castaing nous offre une autre facette des Waka Starz.

Chorégraphe et artiste visuel, Eric Minh Cuong Castaing s’est intéressé aux pratiques numériques des enfants d’aujourd’hui. Il a ainsi fait la connaissance des Waka Starz, jeunes Ougandais devenus, par la force de la famille, puis du quartier, et surtout du système D, des stars des réseaux sociaux. Leurs clips entremêlent les genres et les disciplines. C’est Racheal M., leur leader, qui sera sur la scène de Points communs. Dans un dispositif original, elle interagit avec ses frères et sœurs, en connexion directe avec Kampala. Spectacle hybride, cet objet artistique et documentaire conjugue les nouvelles technologies à la danse et au chant. Il est surtout le portrait touchant d’une jeunesse ougandaise qui partage sa vie et ses rêves.

Nathalie Yokel