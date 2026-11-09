Vingt ans après avoir mis en scène Into the Little Hill lors de la création de l’opéra de chambre de George Benjamin à l’Amphithéâtre Bastille, Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma en proposent une nouvelle lecture, présentée au T2G dans le cadre de la saison hors-les-murs de l’Opéra-Comique. Avec le Philharmonique de Radio-France sous la direction de Lucie Leguay, attentive aux alchimies de timbres, et deux interprètes à la virtuosité vocale et narrative hors-pair, le spectacle fait sourdre la violence contemporaine de cette parabole, couplée à L’Histoire du soldat de Stravinski.

Adaptation de la légende du Joueur de flûte de Hamelin de Grimm, Into the Little Hill relate les aventures d’un ministre qui, à l’heure de sa réélection, cède à la volonté populaire de se débarrasser des rats. Mais lorsqu’il refuse de donner son dû à l’Étranger qui les a fait fuir avec sa musique, ce dernier emmène les enfants sous terre, dans la petite colline voisine. Sous cette fable, portée par une concision que partagent le livret de Martin Crimp et la partition raffinée de George Benjamin, sourd la violence contemporaine du repli xénophobe des peuples. Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma l’explicitent en faisant des deux chanteuses-narratrices des influenceuses enfermées dans une chambre suspendue au-dessus de l’orchestre, truffée d’informatique et de caméras. En à peine plus d’une demi-heure, la soprano Jennifer France, aux aigus stratosphériques, et la mezzo Joanne Evans, grimant avec son medium homogène l’autorité sans charisme du ministre, épousent avec une virtuosité et une musicalité exemplaires, jusque dans le tuilage entre dialogues et didascalies, les moindres nuances de ce récit à voix multiples, que secondent une batterie d’accessoires et d’effets vidéos réalisés par Pierre Martin Oriol. La démultiplication des deux visages fait irradier l’hystérie de la foule, et le tamis lumineux dissout dans un mystère infrarouge la tête de l’Étranger.

Une fascinante décantation aux lisières du murmure

À la tête de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, Lucie Leguay met en valeur les subtiles alchimies de timbres d’une écriture concentrée dans les lisières du murmure, avec une économie et une précision qui en nourrissent toute la puissance expressive. La fusion des couleurs instrumentales, où les graves de la flûte se confondent avec ceux de la clarinette ou du basson, le ronflement feutré de la contrebasse, les trompettes en sourdine, ou encore les touches délicates de cymbalum, esquissent toute la fascinante décantation elliptique du conte, magnifiée par des pupitres réunis dans une belle écoute chambriste, et qui ont assimilé la musique de George Benjamin. C’est le compositeur anglais lui-même qui avait suggéré à Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma d’associer son opéra avec L’Histoire du soldat. Les deux pièces partagent des thèmes en commun, mais le spectacle fait contraster leur différences. Tournées en Charente, les vignettes vidéo du voyage du héros ouvrent une perspective que ne développe guère une approche empruntant des éléments au music-hall, avec le lecteur, incarné par Christèle Tual, et le diable de Roland Vouilloz, mais qui reste trop prudente pour affranchir l’œuvre de Ramuz et Stravinski des problèmes scéniques qu’elle pose. Cette lecture présente l’avantage de ne pas faire d’ombre à Into the Little Hill donné après l’entracte, et qui, avec cette nouvelle production, confirme sa place dans le répertoire lyrique tout court.

Gilles Charlassier