Disque après disque, le Malien Ballaké Sissoko s’est imposé comme l’ultime référence à la kora.

C’est à son père, l’illustre Djelimady Sissoko, qui fut l’un des médiateurs de l’instrument emblème de l’Afrique de l’Ouest et membre fondateur de l’Ensemble Instrumental National du Mali, qu’est dédié le nouvel album de Ballaké Sissoko. Son titre, Djelimady n° 1, n’est autre que le surnom de ce tutélaire aîné qui signa notamment Cordes Anciennes, fondamental recueil avec le père de Toumani Diabaté. Cinquante-cinq ans plus tard, le fils prodige demeure le dernier témoin de cette histoire, dont il s’inspire ici pour délivrer sa propre version de l’empire des sons mandingues, en compagnie d’un ensemble de musique de chambre inédit, avec le soku de Daouda Sissoko (violon à crin de cheval à une corde) ainsi que le n’goni de son fidèle complice Badjé Tounkara. À ceux-là s’ajoutent la voix haut perchée de Fatim Kouyaté, et celle autrement nuancée de son alter ego Piers Faccini, le temps d’un final hommage à Kassé Mady Diabaté, autre grand griot.

Jacques Denis