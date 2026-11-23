Marja Mortensson, une des voix à suivre venue du grand Nord, propose une exploration sonore hors norme.

C’est de Svahken Sïjte, région d’élevage de rennes du comté de Hedmark, que vient Marja Mortensson, jeune chanteuse sami. Issue d’une famille d’éleveurs, la Norvégienne puise son inspiration dans la culture locale, dont elle explore les différentes facettes à travers des chants résolument ancrés dans son identité autochtone, notamment le lien profond qu’elle entretient avec l’environnement. C’est de cette oreille qu’elle participa au projet Russuoh Vuölieb (« Raviver la tradition du yoik ») et à des cours à l’université de Nord où elle a pu étudier d’anciens enregistrements de yoiks – les chants sami traditionnels. Désormais reconnue au-delà de son terroir originel, Marja Mortensson poursuit une exploration sonore hors norme, grâce à sa voix atypique qui nous guide vers les beautés polaires.

Jacques Denis