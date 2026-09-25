Pour sa nouvelle création, Romeo Castellucci s’empare de l’une des figures emblématiques de la culture occidentale : Faust. Un spectacle à travers lequel le grand artiste italien souhaite se faire « architecte du chaos pour mieux embrasser toutes les contradictions de notre monde contemporain ».

Chaque spectacle de Romeo Castellucci est un événement, mais aussi un mystère. Travaillant dans l’ombre, donnant peu d’interviews, le grand artiste italien conçoit ses œuvres comme des voyages vers l’inconnu. Que savons-nous de sa prochaine création, présentée durant quatre semaines au Théâtre national de l’Odéon ? Qu’elle s’empare de la figure de Faust dans une représentation sans paroles s’attachant à réécrire ce mythe immortalisé par Goethe « en le restituant à l’énigme dont il provient ». « Pour moi, la scène est un miroir qui, même imparfaitement, doit réfléchir et transfigurer le réel, en allant de l’autre côté du miroir, nous confiait Romeo Castellucci, en 2022, lors de la création de Bros*. Le théâtre est un dispositif qui suspend le pouvoir de la réalité afin d’inaugurer, à travers des formes réelles, un autre temps et un autre espace. »

Un Faust sans paroles

Un autre temps, un autre espace : à coup sûr, cette proposition s’inspirant de Faust révèlera des images, des interrogations et une esthétique inattendues, s’affranchissant des présupposés communément liés au personnage. Partant de la notion de chaos, « Faust. Fait, non dit. » n’aura « presque aucun rapport avec la littérature », laisse entendre Romeo Castellucci. Cependant, son ombre se mirera « dans l’œuvre double de Goethe et dans toute la mythologie qui le précède ». Quant à Méphistophélès, il « sera partout et nulle part, désincarné et diabolique, omniprésent et invisible ». Métaphore de la relation entre l’artiste et le mal… Expérience théâtrale extrême, au-delà de la narration et de la représentation… Ce nouveau rendez-vous avec l’univers du metteur en scène italien s’annonce comme un espace de visions insolites, un moment d’abandon suspendu entre réalité et imaginaire.

Manuel Piolat Soleymat

* La Terrasse n° 296, février 2022.