Les trois chanteuses Danitsa, Juste Shani et 2Lcassent les codes des musiques urbaines et donnent leurs lettres de noblesse au rap féminin contemporain.

Danitsa, Juste Shani et 2L se sont créé leurs propres chemins à travers les musiques urbaines. Perçue comme l’héritière suisse de Lauryn Hill, Danitsa se distingue par son mélange fluide de hip-hop et de reggae, servi par un timbre chaloupé et groovy. Récompensée à plusieurs reprises aux Swiss Music Awards, elle amène dans ses bagages un nouvel album où elle explore les sujets de la famille et de la sororité. De son côté Juste Shani est la figure montante du rap francophone. Elle séduit par son flow percutant, une présence irradiante et des textes accrocheurs. Cette année, elle a rivalisé avec les plus grands en freestyle et fut la première partie d’Aya Nakamura. Quant à 2L, rappeuse et violoniste, découverte dans la saison 4 de « Nouvelle École », elle est saluée pour son écriture et son impertinence, conciliant avec intensité conscience politique et émotion.

Philippe Deneuve