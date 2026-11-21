Au Théâtre Nanterre Amandiers, l’artiste belge Anne-Cécile Vandalem nous confronte à une mise en abyme théâtrale d’une portée politique essentielle. Brouillant la frontière entre réel et fiction, La Fête met en évidence les rapports de force, de pouvoir, de domination à l’œuvre au sein des sociétés européennes postcoloniales. Une expérience qui dépasse, de loin, le seul plaisir du théâtre.

Il faut commencer par le commencement. Un drame. Non pas un fait divers, un fait de société. La mort de Sanda Dia, le 7 décembre 2018, en Belgique. Cet élève ingénieur métis (son père est d’origine mauritanienne, sa mère est belge) a succombé aux violences qu’il a subies lors d’un week-end de bizutage. Alors âgé de 20 ans, il était le seul participant racisé de ce « baptême étudiant ». A la suite de deux procès, dix-huit accusés ont été condamnés à des peines minimes : des travaux d’intérêt général et une amende de 400 euros pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans La Fête, Anne-Cécile Vandalem revient avec beaucoup d’habileté et d’intelligence sur cette histoire. Elle pose de nombreuses questions, soulève toutes sortes de paradoxes et de dilemmes à travers les rouages d’une mise en abyme théâtrale aux aboutissements inattendus. Amenés à interpréter leurs propres rôles, des comédiennes et comédiens (Habib Ben Tanfous, Anne-Pascale Clairembourg, Arne De Tremerie, François Ebouele, Oscar Van Rompay, Anne-Cécile Vandalem, accompagnés du vidéaste Federico D’Ambrosio et du pianiste Alex Tambu — toutes et tous sont excellents) imaginent une rencontre qui n’a pas eu lieu dans la vraie vie : celle du père et du demi-frère de Sanda Dia avec la famille de deux des condamnés.

Mettre en lumière, sans chercher à résoudre

Tous ces protagonistes deviennent ainsi, pour l’occasion, des personnages réinventés. Le rendez-vous se déroule en bord de mer, dans la maison de vacances de Lucien et Sophie Van Wezembeek. Le couple est à l’origine d’une démarche de rapprochement qui cache une volonté d’absolution. La mort de Didjane a été une fracture dans leur existence bourgeoise jusque-là sans accroc. Moussa et Malik leur font face. Ils veulent obtenir des réponses aux questions que le procès a laissées en souffrance. Les exigences contradictoires s’opposent. Les colères débordent les cadres du théâtre dans le théâtre pour creuser — d’un point de vue individuel, mais aussi collectif — les notions de culpabilité, de responsabilité, de pardon, de réparation, de justice… Sans jamais se refuser le droit d’être drôle, La Fête met nos esprits en ébullition. La fiction peut-elle guérir les blessures du réel ? L’institution judiciaire corrige-t-elle les inégalités ou les reproduit-elle ? Qu’est-ce que le racisme… ? Pris dans un jeu de miroirs qui ne cesse de s’intensifier et de s’approfondir, nous avançons dans cette histoire avec un plaisir de chaque instant. Le plaisir d’assister à une proposition de théâtre d’une profondeur impressionnante et, au-delà, de penser notre époque.

Manuel Piolat Soleymat

* Avec la contribution des acteurs et actrices, texte nourri des rencontres avec la famille Dia & De Vel.