Une création de Nina Tonji qui honore les voix du passé pour réenchanter le présent.

C’est sous le pavillon Génération A, référence aux années 1990 au cours desquelles les nuits du festival Africolor furent le creuset de tant de carrières artistiques, que Nina Tonji se produit ce soir. À la direction musicale de cette création afroascendante, entourée de wordsofAzia, fondatrice du Bhété Jazz, et de bien d’autres, elle vise à s’inscrire dans les traces des hymnes et autres berceuses du passé, sans gommer ce que sa génération a généré de rencontres, faisant tomber les œillères qui enserrent tant de pensées, pour inventer d’autres diapasons. Quoi de plus normal quand on sait que cette jeune prodige tâta très tôt de l’alto et de la guitare, posa ses premières compositions au piano à dix ans, fréquenta plus tard les voix du hip-hop tout en explorant les champs du jazz et de la soul, non sans une oreille attentive à la pop. Somme toute de quoi nourrir une synthèse originale.

Jacques Denis