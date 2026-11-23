L’artiste emblématique de l’électro française Etienne de Crécy, qui a défini en partie le genre il y a trente ans en publiant l’album « Super Discount », se produit avec des artistes stimulants.

Pendant deux soirées dédiées à la House et aux musiques électroniques, Etienne de Crécy, artiste phare de la French Touch, célébrera les 30 ans de son disque « Super Discount ». Pour ce faire il invite des artistes iconiques et prometteurs. Le vendredi, il propose « Étienne de Crécy x Motorbass Tribute DJ set » avec Felix Da Housecat, Kenny Dope, Perel et Valentine Groove. Le samedi, il convie Jayda G, Mayou Picchu, Tiga, Uffie et d’autres invités surprises. Lorsqu’il rencontre au début des années 1990 Philippe Zdar qui lui fait découvrir la techno et les raves, ils décident de se réunir sous le nom de Motorbass et marquent la nouvelle scène française. En 1996, la compilation « Super Discount » atteint des sommets. Tout en sortant d’autres disques, il développe des dispositifs immersifs pour le live, notamment Space Echo. Son dernier opus, « Warm Up », sorti en 2025, exprime avec nuance sa vie intérieure.

Philippe Deneuve