Joyeuse, piquante, entièrement tournée vers la relation aux autres et au monde, la nouvelle pièce d’Ambra Senatore réjouit et questionne en même temps.

Généreuse, c’est sans doute ce qui qualifie aussi cette création pour le jeune public – première expérience dans ce domaine de la chorégraphe italienne installée en France. Par l’adresse aux spectateurs d’abord : pas de quatrième mur, des interprètes qui s’apostrophent par leurs prénom – créant une proximité directe -, et une interpellation du public, par des questions, des invitations à claquer des doigts… Bref, une façon de l’accueillir et de l’embarquer dans la douce folie que constitue Le Moulin des autres. Ce qui commence par une petite danse – car oui, Pauline, le public est arrivé -, tout en soubresauts au son d’une balle de ping-pong, devient une conversation chorégraphique à trois voix mêlant également Romual (sans d, le fameux) et Solène, qui n’est pas la régisseuse que l’on pense. Tout l’art d’Ambra Senatore fonctionne ici pleinement : lancer des pistes, fausses ou vraies, construire des images, inviter le saugrenu, passer du coq à l’âne, et élaborer sans que l’on s’en aperçoive un chemin vers ce qui nous touche et nous questionne en tant qu’être humain en relation avec le monde.

« Il faut de l’eau pour commencer »…

Cette dramaturgie à tiroirs amène une centaine de balles de ping-pong à partager la scène avec des chaussettes, une tomate, une salade, une contravention, des t-shirts colorés, des balais, un acte de naissance, des cacahuètes… Au milieu de tout cela, les trois artistes élaborent des situations de corps allant du geste quotidien à l’effusion rageuse du krump, sans perdre le fil d’un propos aussi philosophique que politique mais toujours à portée d’enfant (l’adulte se régalera d’autres références). Faire connaissance, se soutenir, abandonner, s’encourager, respecter les règles, faire ensemble, faire seul… Le tout s’écrit dans une célébration de la beauté d’être différents mais pareils, questionne l’affirmation de soi et la transgression, dans la richesse d’être ensemble, en joie, en sourire, à l’écoute de l’Autre et de ce qui vient d’ailleurs.

Nathalie Yokel