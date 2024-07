Deux adolescents s’allient pour remettre en cause l’inertie de notre monde. Mis en scène par Philippe Cyr, Le Poids des fourmis (spectacle tous publics à partir de 13 ans) fait le pari du burlesque pour questionner l’impuissance citoyenne et les abus de pouvoir.

Il y a Jeanne (Élisabeth Smith) et Olivier (Gabriel Szabo), quinze ans. Et puis, il y a tous les adultes qui les entourent (Nathalie Claude et Gaétan Nadeau) : une mère, des professeurs, un proviseur, des psychothérapeutes, une femme politique, une libraire… À comparer les engagements citoyens et les modes de vie de ces deux catégories de personnages, on pourrait croire que les uns et les autres vivent sur des planètes différentes. Ce qui n’est bien sûr pas le cas. Et notre terre va droit dans le mur. Alors comment se fait-il que les boomers ne semblent pas se soucier de la catastrophe écologique en cours ? Comment se fait-il qu’ils s’accommodent des dérives de nos sociétés capitalistes, pendant que les deux adolescents cherchent par tous les moyens à résister aux innombrables menaces qui assaillent notre monde ?

Aux portes de l’absurde

Menée à cent à l’heure par d’impeccables interprètes, la satire politique de David Paquet nous conduit aux portes de l’absurde. Les protagonistes et les situations qui composent Le Poids de fourmis s’affranchissent en effet de toute notion de sobriété ou de mesure. Les idées claquent et les esprits s’échauffent. Au sein d’une mise en scène résolument kitch de Philippe Cyr (palmier en plastique, chemises hawaïennes, comportements outranciers…), cette représentation fait s’affronter avec beaucoup de pertinence : optimisme et pessimisme, déni et lucidité, ancienne et nouvelle générations. Après un début de représentation qui s’en tient à des stéréotypes, une belle profondeur dramaturgique s’installe. On rit de bonne grâce aux facéties et aux clowneries qui s’enchaînent. On est saisi, aussi, par les fausses évidences qui s’écroulent et les dilemmes qui les remplacent. Tout cela est efficace, intelligent et nous vient du Québec.

Manuel Piolat Soleymat