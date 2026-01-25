La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Autour du Cantique des Créatures de Saint-François d’Assise avec Ambrogio Sparagna

Autour du Cantique des Créatures de Saint-François d’Assise avec Ambrogio Sparagna - Critique sortie Classique / Opéra Paris institut culturel italien
©Légende : Ambrogio Sparagna et les musiciens du Cantique des Créatures Crédit : Davide Rondoni
Légende : Ambrogio Sparagna et les musiciens du Cantique des Créatures Crédit : Davide Rondoni

Institut Culturel Italien / Musique et poésie

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Dans le cadre du 800ème anniversaire de la mort de Saint-François d’Assise, l’ethnomusicologue Ambrogio Sparagna met en perspective la beauté poétique du Cantique des Créatures, avec des laudes inspirées du corpus franciscain et des textes contemporains de Davide Rondoni.

Composé par Saint-François d’Assise au début du XIIIème siècle, le Cantique des Créatures est considéré comme l’une des premières œuvres en italien moderne. Par son amour bienveillant envers tous les êtres de la Nature, ce texte à rebours du matérialisme révèle aujourd’hui des résonances écologiques contemporaines, mises en relief par des poèmes de Davide Rondoni. Ambrogio Sparagna en propose une reconstitution musicale, la partition originelle ayant été perdue. Trois chanteurs et un effectif mêlant percussions, accordéon, flûtes, chalumeaux et cornemuse font rayonner une ferveur religieuse et pastorale qui a inspiré une large postérité, au carrefour des pratiques savantes et populaires. Le Laudaire de Cortone, dans la Toscane voisine, en est un héritage direct, quelques décennies après la mort du fondateur de l’ordre franciscain. Les laudes attribuées à Philippe Neri, figure de la Contre-Réforme, et les chants spirituels d’Alphonse de Liguori en dialecte napolitain au XVIIIème siècle, prolongent cette tradition qui irrigue l’histoire littéraire et religieuse de l’Italie.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Cantique des Créatures
du mardi 3 mars 2026 au mardi 3 mars 2026
institut culturel italien
50 rue de Varenne, 75007 Paris

à 18h30. Entrée gratuite sur réservation à https://iicparigi.esteri.it. Tél. 01 85 14 62 50.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
48000abonnés
5367abonnés
article suivant

À la tête de l'Orchestre national de France, Célia Cafiero dirige Roméo et ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire