Dans le cadre du 800ème anniversaire de la mort de Saint-François d’Assise, l’ethnomusicologue Ambrogio Sparagna met en perspective la beauté poétique du Cantique des Créatures, avec des laudes inspirées du corpus franciscain et des textes contemporains de Davide Rondoni.

Composé par Saint-François d’Assise au début du XIIIème siècle, le Cantique des Créatures est considéré comme l’une des premières œuvres en italien moderne. Par son amour bienveillant envers tous les êtres de la Nature, ce texte à rebours du matérialisme révèle aujourd’hui des résonances écologiques contemporaines, mises en relief par des poèmes de Davide Rondoni. Ambrogio Sparagna en propose une reconstitution musicale, la partition originelle ayant été perdue. Trois chanteurs et un effectif mêlant percussions, accordéon, flûtes, chalumeaux et cornemuse font rayonner une ferveur religieuse et pastorale qui a inspiré une large postérité, au carrefour des pratiques savantes et populaires. Le Laudaire de Cortone, dans la Toscane voisine, en est un héritage direct, quelques décennies après la mort du fondateur de l’ordre franciscain. Les laudes attribuées à Philippe Neri, figure de la Contre-Réforme, et les chants spirituels d’Alphonse de Liguori en dialecte napolitain au XVIIIème siècle, prolongent cette tradition qui irrigue l’histoire littéraire et religieuse de l’Italie.

Gilles Charlassier