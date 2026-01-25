Double hommage à Eötvös et Saariaho à Radio France
Philharmonie / SymphoniquePublié le 25 janvier 2026 - N° 340
À travers deux commandes passées par Radio France, le National et le Philhar’ rendent hommage à Kaaja Saariaho et Péter Eötvös, deux figures majeures de la musique contemporaine récemment disparues.
À la tête de l’Orchestre national de France, Lorenzo Viotti fait dialoguer deux maîtres hongrois de la modernité musicale. Composé neuf ans avant la novatrice Musique pour cordes, percussion et célesta, l’ultime Concerto pour piano n°3, composé par Bartók en 1945, l’année de sa mort, a servi de modèle à Péter Eötvös pour son CAP-KO, concerto commandé en 2005 pour les 125 ans de la naissance de son aîné. Bertrand Chamayou en affronte la virtuosité étourdissante. Hush, la dernière œuvre de Kaaja Saariaho, disparue en 2023, est un concerto pour trompette dédié à Verneri Pohjola, le soliste qui a créé la pièce à Helsinki et en donne la première française avec le Philharmonique de Radio France, sous la direction d’un autre compatriote finlandais, Sakari Oramo, dans une mise en regard des alchimies de timbres de la compositrice avec celles de la Symphonie n°5 de Mahler.
Gilles Charlassier
A propos de l'événementDouble hommage à Eötvös et Saariaho à Radio France
du vendredi 13 février 2026 au vendredi 13 février 2026
Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique
116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris
à 20h. Tél. : 01 56 40 15 16.
Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris. Le 13 février à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.