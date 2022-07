Au bord du vide, dialogues et rencontres entre générations par la compagnie Manie

Au théâtre de L’Entrepôt, le trio de circassiens de la compagnie Manie propose un spectacle sans paroles, entre quotidien et temps qui passe. Au bord du vide offre à voir un même personnage aux trois âges de la vie, et les trois générations dialoguent.

Le spectacle permet cette rencontre drôle et quelque peu métaphysique entre trois artistes de trois générations différentes. Costumes gris et balles de jonglage font le lien pour présenter ce même personnage, mais chacun a ses propres aptitudes circassiennes qui se croisent : acro-danse, roue cyr et funambulisme d’intérieur donnent à voir ce que peut faire un corps selon l’âge.

Une traversée générationnelle en quête de renouveau

Entre musique métronomique et séquences ponctuées par des noirs, le trio commence par un moment de magie et jonglage ressemblant fort au Baltass de Yann Frisch. Mais une fois cette mise en place dépassée et malgré des codes de cirque parfois attendus, l’alchimie des acrobates se fait sentir. Le choc des générations faire rire le public à gorge déployée ; leur rencontre crée des situations absurdes et poétiques. C’est bien lorsqu’ils sont trois en scène que l’on apprécie le mieux cette traversée générationnelle.

Léa de Truchis de Varennes