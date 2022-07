On vous raconte des histoires réinvente le conte avec (beaucoup d’) humour

La Compagnie du Détour d’Agnès Larroque et Laure Seguette s’empare de trois contes d’avertissement (ou contes de fée, c’est au choix) dans un duo farfelu. À la traditionnelle heure du conte s’imbriquent tours de passe-passe et imprévus, pour proposer au public des versions inédites et pleines d’humour de nos histoires d’antan.

« Là, on est dans le vrai. Derrière le rideau, c’est l’endroit du faux » prévient Laure Seguette. C’est vrai que la précision s’impose : dans la conférence illustrée donnée par Mme Train (Agnès Larroque avec une très naturelle perruque blonde) spécialiste du conte (elle en connait 998), on s’y croirait. La très guindée maitresse de cérémonie est accompagnée de Mlle Carton, personnage maladroit mais généreux, chargé malgré les remontrances de sa patronne d’illustrer par nombre de dispositifs les mots de cette dernière. Sous nos yeux naissent des poussins, tombe la neige et se dévissent les têtes, dans une narration de plus en plus perturbée par l’émancipation de Mlle Carton.

Blanche-Neige et charge mentale

C’est que l’assistante à beaucoup de choses à dire ! À commencer par l’affirmation qu’une famille, c’est aussi deux mamans. « Les bras m’en tombent » soupire Mme Train (au premier degré). L’assistante, qui va peu à peu prendre l’ascendant sur la pièce, ira jusqu’à raconter Blanche-Neige à sa manière, qui n’est pas du tout au gout de Mme Train, pourtant obligée de s’y résoudre. Naitre, grandir, mourir, les trois étapes de la vie narrées par le duo permettent de s’attaquer à des réflexions sur la pauvreté, l’abandon ou la violence, que l’on voudrait presque approfondir davantage, mais n’oublions pas que c’est avant tout une performance didactique à destination du jeune public. À déguster en famille avec délice, car le rire, lui, est universel et l’affirmation de soi, essentielle.

Louise Chevillard