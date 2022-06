La fabrique des idoles du MégaSuperThéâtre, mise en scène de Théodore Oliver

La compagnie toulousaine MégaSuperThéâtre, dont le metteur en scène Théodore Oliver assume la conduite artistique, s’attache, avec cette création, aux narrations qui participent à la fabrication de figures importantes de notre imaginaire collectif.

Le nouveau spectacle de la compagnie, dont la raison d’être tient à « fabriquer du théâtre avec de la pensée, inventer un théâtre miroir de son temps, explorer les récits qui nous fondent », a pour ambition spécifique « de fouiller et d’ausculter, par le jeu », nos croyances contemporaines. Il s’agit d’une invitation à les regarder en face, à questionner le besoin même de croire. Et ce faisant, de donner à réfléchir à ce qu’elles disent de nous. Trois acteurs, « tour à tour, joueurs, croyants, conteurs », se partagent la scène, espace figuratif appelé à changer au gré des événements et destiné « en jouant avec les images de fond de scène, à permettre au spectateur de devenir complice de l’invention de la narration ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens