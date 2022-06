FORCES, rencontre avec Leslie Mannès

Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître célèbrent avec FORCES, opus pour trois danseuses, le pouvoir du vivant.

Comment procédez-vous avec Thomas Turine et Vincent Lemaître pour obtenir cette fusion entre corps, son et lumière qui vous caractérise ?

Leslie Mannès : Dès le départ d’un projet, nous déterminons le propos ensemble. Puis nous faisons de longues improvisations en mouvements et en son, nous définissons ainsi de la matière. Ensuite, comprendre le moment où le corps et la musique entrent vraiment en résonnance est un peu un travail d’orfèvre. Pour la lumière c’est différent car nous ne pouvons la produire que lorsque nous disposons d’un plateau technique. Pour la première séquence de FORCES, nous avions défini une situation chorégraphique et sonore que la lumière est venue nourrir, apportant un regard différent. Nous l’avons donc retravaillée. Nous sommes en dialogue constant et essayons de créer un univers où les trois éléments sont sur le même plan.

« Nous parlons beaucoup d’énergie dans notre travail, d’une énergie brute et de mouvements primaires. »

FORCES célèbre le pouvoir du vivant. Comment cela se traduit-il sur scène ?

L.M. : Nous parlons beaucoup d’énergie dans notre travail, d’une énergie brute et de mouvements primaires. Nous essayons de développer un rapport organique au corps, que j’aime penser comme un écho du vivant, un vecteur. Même si FORCES est une pièce très physique, nous essayons de faire en sorte que le public puisse être en empathie, se reconnaitre dans cette énergie vitale. Il y a ensuite cette union de trois corps. Nous travaillons le début du spectacle dans une sorte d’unisson, puis nous creusons l’énergie avec une certaine force avant de laisser de la place à la singularité de chacune, tout en restant dans le commun. C’est peut-être à cet endroit-là que nous célébrons le pouvoir du vivant, de tout ce qui nous relie malgré nos différences.

Propos recueillis par Delphine Baffour