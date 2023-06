L’Agence de Fabrication Perpétuelle, compagnie avignonnaise, dirige le Théâtre Transversal depuis 2020. Cet été, elle y présente le texte uppercut de Martin Crimp sur la vie 2.0.

Elodie Bétend, qui interprète La Voix, omniprésente comme un malin génie dans Atteintes à sa vie, dit du texte de Martin Crimp qu’il « nous transporte vers une autre réalité, une réalité pas si éloignée de ce que nous lisons, écoutons, ressentons. Notre vie 2.0 est là, sous nos yeux, et Martin Crimp nous la raconte. Quelle est notre réalité ? Qui est-ce qui la fabrique ? En suis-je acteur(rice), auteur(rice), réalisateur(rice) ? À quel moment m’échappe-t-elle ? La fabrication de la réalité. Sommes-nous nos propres acteurs ou répondons-nous à l’appel d’une réalité autre, plus urgente, plus commerçante, plus acceptable, ou impitoyable ? Je suis Anne. Tu es Anne. » Reste à savoir qui est Anne… Existe-t-elle seulement ? Ou est-elle Anny, Ania ou Anoushka ? Toujours est-il qu’elle est le pivot protéiforme des dix-sept tableaux qui composent cette pièce sans personnages ni distribution ni lieux, où Anne est partout et nulle part à la fois !

Vertiges de l’identité

Avec Atteintes à sa vie, Martin Crimp signe un texte hilarant et terrifiant sur notre société contemporaine qui dissèque « ses faux-semblants, sa morale fluctuante, son hypocrisie, les rouages d’un système dont les enjeux dépassent et soumettent l’individu. Que faire de ces réalités tangibles ? Qu’est-ce qu’une information à l’heure des news et des fakes, des médias historiques et de ceux en ligne, des porte-paroles, des lobbies, des experts, des blogs, des réseaux sociaux, de leurs kilos de pouces et de j’aime ? » L’Agence de Fabrication Perpétuelle choisit une mise en scène enlevée pour jouer et déjouer les pièges de la virtualité. Bertrand Beillot, Paul Camus, Théodora Carla, Laetitia Mazzoleni et Elodie Bétend interrogent le processus de fabrication de la réalité, en faisant en sorte de réveiller chez le spectateur, en quête d’Anne que l’on ne voit jamais venir, « les sentiments les plus forts : l’empathie, le dégoût, la joie, la colère, le désir, le mépris ».

Catherine Robert