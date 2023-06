La Belle Scène Saint-Denis 2023, premier programme

Dans le jardin de la parenthèse, le premier programme de La Belle Scène Saint-Denis nous parle de rencontres, en deux pièces et une conférence dansée.

Cette année encore, le Théâtre Louis Aragon retrouve le jardin ombragé de la Parenthèse pour un programme 100% chorégraphique, en trois temps. Le premier d’entre eux nous parle de rencontres. Rencontres entre de jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans et issus de trois continents d’abord, avec un extrait d’Óró. Écrite par Koudia Touré – chorégraphe franco-sénégalaise issue de la culture hip hop et artiste associée au TLA – entre le Sénégal, la France et le Canada, cette pièce donne voix à l’élan, à l’énergie, à l’engagement de la jeunesse. « Comment la danse peut émerger de ce que l’on a à dire, comment la puissance de la parole bouleverse les corps et crée un récit ? » C’est ce que nous donne à voir cette chorégraphie métissée à laquelle s’ajoute un espace de conversation avec le public.

Célébrer le commun

Rencontre entre Aristide et Bastien ensuite, deux danseurs hip hop qui offrent leur prénom au titre de la pièce qu’ils interprètent. Il faut dire que de Toi et Moi à D’eux, la confrontation de deux interprètes, la recherche des interactions, d’un équilibre, d’un commun entre deux corps, deux gestuelles, intéresse particulièrement Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou. Ici « leur écriture en spirales de bras et en transe obsessionnelle se confronte à une nouvelle énergie. Celle de la rencontre entre ces deux personnalités, fine et poétique, et de leur puissant rapport à la gravité ». Rencontre entre un chorégraphe danseur et son interprète en situation de handicap enfin, avec un extrait de Danser la faille. À la tête de la Cie Lamento, Sylvère Lamotte développe une œuvre sensible qui s’appuie sur la danse contact. Parallèlement, il multiplie les interventions en milieu hospitalier. De cette immersion au long cours rejoignant son travail de chorégraphe est née en 2021 Tout ce fracas, pièce réunissant un musicien et trois interprètes dont Magali Saby. Il prolonge cette réflexion sur la puissance de réhabilitation du corps avec une conférence dansée emplie d’humour et de délicatesse, qui sublime les failles plutôt que de les cacher, et qui nous amène à reconsidérer nos regards sur les cassures et les fragilités.

Delphine Baffour