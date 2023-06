Que faire à vingt ans ? Embrasser la carrière qu’on nous destine ou prendre le risque de la création ? Jean-Christophe Barbaud et Frédéric Schmitt s’emparent du viatique existentiel composé par Rilke.

Franz Kappus, cadet à l’Académie militaire thérésienne à Wiener Neustadt, a vingt ans en 1902, quand il commence à écrire à Rainer Maria Rilke, qui a aussi subi l’austérité de la formation des armes avant de la déserter pour préférer vivre de sa plume. Sur le point de devenir soldat alors qu’il ne rêve que de poésie, le jeune homme demande conseil à son aîné. En cinq ans, Rilke envoie dix lettres à Kappus depuis Paris, la Suède, l’Italie et l’Allemagne. « Dix petits traités de philosophie pratique. Un manuel de vie accessible dans lequel chacun, de l’étudiant au plus sage, trouvera un terreau riche et nourricier pour fertiliser ou éclairer sa pensée. » Jean-Christophe Barbaud et Frédéric Schmitt les adaptent pour un voyage théâtral et poétique aux sources de la création.

Trouver le chemin de soi-même

Le spectacle suit les pérégrinations européennes de Rilke en s’appuyant sur la musique pour colorer ses escales géographiques. « Notre parti-pris a été de faire exister les deux protagonistes sur scène : l’émetteur des lettres et son récepteur, Rilke et Kappus, chacun alternant la prise de parole, créant ainsi un véritable dialogue vivant. L’un et l’autre pouvant, en plus, devenir narrateur s’adressant au public. » Deux chaises et quelques accessoires dressent le décor de cette « extraordinaire méditation sur la solitude, l’amour, la création, l’accomplissement intérieur de notre être », qui éclaire le chemin de tout âme cherchant le sens, c’est-à-dire l’orientation et la signification, à donner à sa vie. »

Catherine Robert