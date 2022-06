Pierre Lericq met en scène Britannicus de Racine

Dirigée par Pierre Lericq, la compagnie Les Épis Noirs s’empare de Britannicus de Racine à sa manière musicale, exigeante mais à portée de chacun.

Avant de nous propulser dans la Rome antique, en mai 68 de notre ère précisément, jour de la mort de l’empereur Claude assassiné par son épouse Agrippine, c’est dans une ambiance de cirque que nous accueille la compagnie Les Épis Noirs. Ambulant, composé de comédiens récupérés et « dressés » par un Monsieur Loyal tyrannique, ce cirque n’est pas sans points communs avec le milieu politique décrit par Racine dans Britannicus. Il se met d’ailleurs à nous en raconter l’histoire, qui est d’abord celle de la naissance du monstre qu’est Néron, propulsé au pouvoir par sa mère Agrippine. Mis en scène par Pierre Lericq, fondateur des Épis Noirs qui a aujourd’hui plus de 30 ans, les six interprètes de la pièce – parmi lesquels Pierre Lericq, dans le rôle de Narcisse – jouent et chantent une adaptation très libre et musicale de la tragédie. Sous forme de duels successifs, le conflit entre le Bien et le Mal nous saisit.

Anaïs Heluin