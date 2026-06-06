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juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Arpa Flamenca » d’Ana Crisman, une démarche audacieuse qui combine flamenco et harpe

« Arpa Flamenca » d’Ana Crisman, une démarche audacieuse qui combine flamenco et harpe - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
©Arpa Flamenca © Rémi Hostekind
Arpa Flamenca © Rémi Hostekind

Théâtre du Chêne noir / Conception et musique Ana Crisman

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

Ana Crisman a pris l’initiative de remplacer la guitare flamenca par la harpe. Au sein d’un groupe vivant, sa démarche audacieuse ne trahit pas le caractère authentique du flamenco. Le chant, l’accompagnement musical et la danse y trouvent tout naturellement leur place.

Le flamenco a toujours été un mode privilégié d’expression des sentiments. La guitare en est l’un de ses éléments indispensables. Avec ce spectacle, Ana Crisman choisit de s’en passer au profit de son instrument : la harpe. Originaire de Jerez de la Frontera, berceau du flamenco, elle inscrit sa marque au cœur d’une musique pourtant codifiée. Ana Crisman réussit le tour de force de ne pas désorienter les puristes, férus de ce genre créé en Andalousie au XIXe siècle. Les cordes libèrent un son plus rond tandis que les basses sont amples, s’approchant des vibrations profondes d’une contrebasse. La harpiste joue sur tous les registres émotionnels et rivalise de virtuosité avec le chant puissant de Luis de la Carrasca. Avec eux, Céline Daussan, dénommée « La Rosa Negra », danse avec ardeur et expressivité quand Domingo Morena, au cajón et aux percussions, colore subtilement cette synthèse musicale et chorégraphique. Un authentique spectacle de flamenco, pour tous les amateurs.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Arpa Flamenca
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
8 bis rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon

à 22h, relâche les 6, 13 et 19 juillet. Tél : 04 90 86 58 11. Durée : 1H05.

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