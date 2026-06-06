Lisette Lombé et Marc Nammour font du corps le vecteur principal de leur expression artistique avec « Ce que le ventre dit »
Théâtre des Doms / Texte et mise en scène Lisette Lombé et Marc Nammour / Musique Marc NammourPublié le 6 juin 2026 - N° 345
Sur fond de musique électronique, les créateurs Lisette Lombé et Marc Nammour, à la fois comédiens et conteurs, sont affamés de réponses à leurs questions existentielles. Autour de sujets de société importants, ils font du corps le vecteur principal de leur expression artistique.
« Le ventre sait mieux que la tête, il ne triche pas, ne ment pas. Il crie famine, se tord face aux injustices, accueille les papillons (…) » dit le texte de Lisette Lombé et Marc Nammour. Lisette slame et Marc rappe. Leurs mots viennent de loin pour mieux frapper le public. Ils racontent leur histoire, pétrie d’aléas et d’espérance, singulièrement activée par la colère et les questions sans réponses. Leurs textes évoquent sans détour l’amour, l’égalité, le métissage, les joies, jetés à la face du monde pour en trouver leur vigueur. Jouée en live, la musique électronique de Marc Nammour alterne rythmes et samples, donnant encore plus de chair à leurs deux voix. Il s’agit bien de corps, un corps signifiant, sexué, qui projette et incarne le langage. Sous nos yeux, cette poésie prend forme, à la fois écrite, dite et charnelle. Il y est question de la place des hommes et des femmes dans un monde normé mais, au-delà, c’est le flot des mots qui nous emporte.
Philippe Deneuve
A propos de l'événementCe que le ventre dit
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre des Doms
1 bis rue des Esc. Sainte Anne, 84000 Avignon
à 22h15, relâche les 8, 15 et 22 juillet. Tél : 04 90 14 07 99. Durée : 1h.