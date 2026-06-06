Sur fond de musique électronique, les créateurs Lisette Lombé et Marc Nammour, à la fois comédiens et conteurs, sont affamés de réponses à leurs questions existentielles. Autour de sujets de société importants, ils font du corps le vecteur principal de leur expression artistique.

« Le ventre sait mieux que la tête, il ne triche pas, ne ment pas. Il crie famine, se tord face aux injustices, accueille les papillons (…) » dit le texte de Lisette Lombé et Marc Nammour. Lisette slame et Marc rappe. Leurs mots viennent de loin pour mieux frapper le public. Ils racontent leur histoire, pétrie d’aléas et d’espérance, singulièrement activée par la colère et les questions sans réponses. Leurs textes évoquent sans détour l’amour, l’égalité, le métissage, les joies, jetés à la face du monde pour en trouver leur vigueur. Jouée en live, la musique électronique de Marc Nammour alterne rythmes et samples, donnant encore plus de chair à leurs deux voix. Il s’agit bien de corps, un corps signifiant, sexué, qui projette et incarne le langage. Sous nos yeux, cette poésie prend forme, à la fois écrite, dite et charnelle. Il y est question de la place des hommes et des femmes dans un monde normé mais, au-delà, c’est le flot des mots qui nous emporte.

Philippe Deneuve