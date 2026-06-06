Deux grands jazzmen assurent une relecture lumineuse d’un album mythique de Claude Nougaro. Virtuoses, leurs échanges sont au service de merveilleuses paroles et musiques.

Il y a trente ans Claude Nougaro publiait un album mythique, « 1 voix 10 Doigts » avec le grand pianiste Maurice Vander. Voici la version particulière d’un duo d’exception. Yvan Cujious, qui a bien connu le grand homme, est au chant et à la trompette. Quant à Louis Winsberg, il est connu pour son jeu de guitare sensible qui lui a valu de fonder le groupe Sixun et de jouer avec Dee Dee Bridgewater, Mike Stern ou Eddie Gomez. Sur un répertoire traditionnellement arrangé au piano, il fallait cette association amicale pour revisiter de façon singulière et inédite un magnifique répertoire aux couleurs parfois hispanisantes. Dans ce concert-spectacle total, qui tient autant du stand-up que du concert de jazz, on s’émeut quand une trompette rappelant Louis Armstrong vient faire le lien entre les mondes.

Philippe Deneuve