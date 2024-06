Créée en 2011 par Thomas Gendronneau, la compagnie francilienne La Caravelle mêle théâtre, musique et vidéo dans des spectacles qui visent à « utiliser la fiction pour raconter le réel ». Arianne, un pas avant la chute nous plonge dans un talk-show télévisé qui se transforme en séance de psychothérapie, puis en concert.

Arianne est une rock star mondialement connue. Elle est l’’invitée d’Olga vous écoute, une émission de télévision au cours de laquelle la chanteuse revient sur sa carrière : ses débuts, la constitution de son groupe, son rapport avec le public… Puis, la présentatrice du talk-show s’aventure sur le chemin d’un événement mystérieux. Elle demande à Arianne de parler d’un accident qui a eu lieu lors du dernier concert de sa tournée. Mais la star semble ne pas s’en souvenir. Cache-t-elle quelque chose… ? Au fil des questions et des confidences, l’émission prend des allures de psychothérapie, pour s’achever en concert live. « Arianne, un pas avant la chute, est une tragédie contemporaine, explique Thomas Gendronneau, celle d’une femme, jeune star et étoile filante du pop-rock, d’une carrière d’artiste qui se fait ou se défait en une fraction de seconde. »

L’esprit du rock

Interprété par Basile Alaïmalaïs, Anthony Falkowsky, Lucas Gonzalez, Sébastien Gorski, Sarah Horoks, Mathilde-Edith Mennetrier et Morgane Real, le spectacle écrit, mis en scène et composé par Thomas Gendronneau déploie les différentes temporalités d’une « enquête musicale permettant de s’identifier et de s’attacher à [une] icône fantasmée ». « Les artistes montent sur scène pour perpétuer l’une des plus belles façons que l’être humain a de s’exprimer haut et fort, que ce soit de manière engagée, détournée, émotionnelle ou cynique : chanter », fait observer le directeur de la compagnie La Caravelle. À travers cette ode aux interprètes féminines, Thomas Gendronneau cherche à faire exister « l’esprit du rock dans un sens bien plus large que le seul genre musical : le rock comme manière d’être au monde et comme façon de créer ».

Manuel Piolat Soleymat