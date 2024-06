Œuvrer son cri mis en scène par Sacha Ribeiro est une histoirec d’occupation : celle d’un théâtre par des comédiens et des techniciens. Mais c’est aussi l’histoire du spectacle que crée le groupe sur cette occupation…

La compagnie Courir la catastrophe porte bien son nom. Créée par Alice Vannier et Sacha Ribeiro à leur sortie de l’ENSATT, elle a une grande ambition : « transmettre une autre idée de ce que pourrait être la force, la réussite, la beauté, en tentant, autant que possible, de s’avouer fragiles, ignorant·e·s, faibles, humain·e·s ». Elle cherche pour cela à déployer un théâtre qui plonge ses artistes et leurs spectateurs dans la vie, qui les aide aussi à « résister, comme on peut, aux injonctions et aux mécanismes sociaux qui nous enferment et nous isolent toujours plus ». C’est exactement ce qui se trame dans Œuvrer son cri, dont Sacha Ribeiro assume la mise en scène tandis qu’Alice Vannier est l’une des cinq interprètes et coauteurs du spectacle. Chaque spectacle est l’occasion pour la compagnie de tenter un nouveau fonctionnement : la hiérarchie n’est pas de mise chez Courir la catastrophe. Elle ne l’est guère non plus au sein du groupe dont sa pièce raconte l’aventure. Celle de l’occupation d’un théâtre.

Une occupation sur-mesure

Écrite à partir des improvisations et des propositions des comédiens, Œuvrer son cri creuse ce que l’équipe de création connaît le mieux : le théâtre. Ce sont donc des comédiens et techniciens que l’on voit en train d’occuper leur lieu de travail, fermé depuis plusieurs mois en attente de sa démolition. Nourri par les récits d’occupations réelles de théâtres – celle du Théâtre de l’Odéon en 1968 par exemple, mais aussi de la Volksbühne en 2017 ou encore de l’expérience vécue par Sacha Ribeiro lui-même au Théâtre des Célestins en 2016 –, le spectacle pose la grande question du rapport entre art et politique. Et il le fait dans un grand vertige, puisque la création d’un spectacle sur l’occupation se confond avec l’occupation elle-même. Afin d’ancrer au mieux leur pièce dans le réel, Sacha Ribeiro et son équipe l’adaptent à chaque lieu de représentation. Leur occupation excède ainsi l’espace-temps du théâtre pour entrer dans la vie.

Anaïs Heluin