CroiZades (jusqu’au trognon) de Sandrine Roche : le jeu avec le langage

Contre le formatage de la pensée, contre le conditionnement des corps, l’autrice et metteure en scène Sandrine Roche part en CroiZades (jusqu’au trognon). Son arme : le jeu et le langage. Le jeu avec le langage.

Dès son prologue, CroiZades (jusqu’au trognon) affirme un rapport particulier aux mots et à la mort. « Notre estoire débute, et jà l’enfer nous guette. Voilà la malédiction de tout desbut : l’enfer de sa suite annoncé », nous avertit-on. Par le seul langage, nous voilà propulsé dans une époque étrange, une sorte de Moyen-Âge complètement fantasmé depuis notre époque. Contre l’essoufflement de l’imaginaire, contre le formatage qui nous menace, l’autrice et metteure en scène Sandrine Roche secoue les mots pour en faire sortir, lit-on sur la quatrième de couverture de sa pièce publiée aux Éditions Théâtrales, « humiliations et traumas afin de favoriser l’émergence de changements politiques et sociaux radicaux ».

L’invention d’un monde

Sandrine Roche ne part pas seule en CroiZades. Pour se dresser contre la disparition des rêves, contre le rétrécissement des libertés qu’elle voit venir avec terreur, l’artiste rassemble autour d’elle une équipe de dix personnes aux pratiques et aux âges divers. « Parce que le nombre crée du débat, de la discussion, de la joie », dit-elle. Depuis sa naissance, ce groupe œuvre à la constitution de sa propre croyance, qui n’est pas celle des récits économiques, politiques, historiques ou encore culturels qui nous sont imposés. En libérant le langage de ce qui le contraint, en jouant avec lui, Sandrine Roche et ses acolytes inventent leur propre monde et nous invitent à en explorer les vastes contrées.

Anaïs Heluin