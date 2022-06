L’excellent duo Éric Verdin – Renaud Danner reprend Dieu habite Düsseldorf de Sébastien Thiéry

Créées en 2019, les représentations du spectacle avaient été interrompues par la pandémie. Les reprendre aujourd’hui sonne étrangement juste, après deux années de pleine reconsidération de nos existences. Un feel-good spectacle habilement mené, qui fait rire et réfléchir… mais surtout rire.

« Veuillez patienter, tout va bien se passer ». Le théâtre nous accueille dans une ambiance de salon de relaxation. De grands portants blancs d’hôpitaux cachent le plateau, parterre blanc également – c’est très intriguant. Et puis débute la première des sept séquences du spectacle, sorte de consultation entre un docteur spécialisé dans les imbéciles, et un présumé imbécile. Ce dernier s’appelle Alain. Son patron l’a traité de « trou d’uc »; il ne comprend pas pourquoi. L’autre n’a pas de nom. Il est docteur et Alain l’écoute, c’est tout. Pendant plus d’une heure, les rôles vont s’échanger au cours d’épisodes indépendants, l’un et l’autre devenant le dominant d’Alain au sein d’une société où chacune et chacun cherche sa place.

Vous voulez exister ? Devenez sourd !

C’est le leitmotiv de ces sept séquences : sept personnages en décalage, médiocres, mal-aimés voire totalement abrutis, mais toujours inoffensifs – quoique… Un employé névrosé des chiffres viré de sa banque est envoyé à Besançon « où on envoie tous les inaptes ». Un solitaire fait appel à une agence pour se trouver un ami. Un homme sans pénis cherche à s’en procurer un – avec option allume-cigare, s’il vous plait. Un père de famille en demande de reconnaissance devient sourd pour exister aux yeux des autres. On ne sait jamais très bien qui est qui, ni où se passent les scènes. Et pourtant, on réalise rapidement qu’Alain, on le connait tous, peut-être même est-il un peu en nous. Un « voyage en absurdie » pas si absurde, assez pour rire avec les comédiens, dont les seules expressions déconfites déclenchent nos éclats de rire. Le duo Verdin-Dannet est excellent, et c’est sûrement le fil conducteur qui donne au spectacle sa dimension fantastique.

Louise Chevillard