Blaser, Courtois, Chevillon en trio chambriste

Samuel Blaser, Vincent Courtois et Bruno Chevillon forment un trio chambriste d’une liberté qui n’a rien de standard. Ça ne se rate pas.

C’est un trio, format standard du jazz, mais pas tout à fait comme n’importe quel autre. Samuel Blaser, tromboniste du genre inspiré et compositeur qui travaille la question de l’improvisation dans un cadre formel, s’associe à deux autres zélés pourfendeurs des formes figées : Vincent Courtois, émérite violoncelliste qui n’a jamais cessé d’explorer ce qui se noue entre l’écrit et l’improvisé, et Bruno Chevillon, contrebassiste dont le CV suffit à mesurer combien il est impossible de le circonscrire à une esthétique. Somme toute, ces trois-là réunis dans « un contexte chambriste revendiqué » et autour d’un répertoire écrit pour l’occasion vont encore une fois éprouver les qualités d’un certain sens du jazz.

Jacques Denis