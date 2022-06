Anne Théron met en scène l’Iphigénie de Tiago Rodrigues

Anne Théron met en scène une Iphigénie contemporaine à l’Opéra Grand Avignon. Une Iphigénie signée Tiago Rodrigues, futur directeur du Festival d’Avignon, au sein de laquelle les protagonistes de la tragédie, s’extirpant du pouvoir des dieux, décident eux-mêmes de leur destin.

Qu’est-ce qui est profondément nouveau dans cette réécriture d’Iphigénie signée Tiago Rodrigues ?

Anne Théron : Le rôle que jouent les femmes. L’histoire que raconte Tiago Rodrigues ne diffère pas de celle que racontent Euripide ou Racine, mais d’une certaine façon, Iphigénie rompt la malédiction. Car si elle meurt, c’est qu’elle l’a décidé, et non pour obéir à des dieux qui, de toute façon, n’existent pas, ou à un père qui ne lui a raconté que des mensonges. Ici, Iphigénie accepte de disparaître car elle veut être oubliée, car elle veut mettre un terme au cycle éternel de la répétition.

Dans quel espace-temps nous projette votre spectacle ?

A.T. : La pièce nous plonge dans un hors temps contemporain. On est face à des comédiennes et des comédiens qui essaient de se souvenir de la pièce. Et au fur et à mesure que leur mémoire agit, ils contestent diverses choses. Ils vont notamment dire que les dieux sont morts. Mais malgré cela, ils ne pourront parvenir à échapper à la guerre. Ce spectacle me place à un endroit pour moi assez inhabituel, celui d’un théâtre de dialogues, avec des interprètes très différents les uns des autres. En collaboration avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang, j’ai réalisé un travail très corporel qui, évidemment, résonne de façon forte avec ce qui se passe actuellement dans le monde.

Cette actualité a-t-elle, d’une façon ou d’une autre, influencé votre mise en scène ?

A.T. : Mon travail se situe toujours dans un respect absolu du texte, dans une volonté rigoureuse de faire entendre les mots de l’auteur. La langue de Tiago Rodrigues est une langue que je trouve magnifique. Je m’intéresse à son théâtre depuis longtemps. Bien sûr, les correspondances qui existent entre Iphigénie et les événements internationaux me troublent, mais je n’ai pas pour autant modifié mon projet. Nous sommes au monde et le spectacle interroge le monde en permanence. Mais j’ai été extrêmement attentive à ne pas faire dire au texte ce qu’il ne dit pas. Tiago Rodrigues éclaire énormément de choses à travers sa pièce. Il n’est pas utile d’en convoquer d’autres.

Il y a également une forme de drôlerie dans cette version d’Iphigénie…

A.T. : Absolument, notamment dans cette façon qu’ont les personnages de refuser de se plier à l’histoire que l’on connaît. Pourtant, ils vont la reproduire. Cette dualité donne naissance à quelque chose de très singulier. Iphigénie commence de manière presque légère, puis prend le chemin de la tragédie. Au-delà même de la beauté de la pièce, j’aime le fait qu’il s’agisse d’une pièce qui interroge la mémoire. De quoi nous souvenons-nous ? Comment nous en souvenons-nous ? Que faisons-nous de ces souvenirs ? Ces questions sont au cœur d’Iphigénie.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat