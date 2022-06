Pourquoi les lions sont-ils si tristes ? de Karim Hammiche et Leïla Anis

La Compagnie de L’œil brun suit un fil rouge, celui du rapport de l’individu à la cellule familiale dans différents contextes historiques et sociaux. Cette nouvelle création, touchant à l’intime et au vécu, place en son cœur la question du travail dans sa brûlante actualité.

La fiction Pourquoi les lions sont-ils si tristes ? est d’abord portée par un travail d’enquête et de recueil de paroles, sous forme de portraits vidéos, sur le thème des bouleversements actuels de la société du travail. Croisant trois générations, les témoignages qui servent de matière première au spectacle viennent de tous horizons : du directeur d’usine à la mère au foyer en passant par l’assistante sociale, la psychologue, l’apiculteur, les retraités des mines ou de la métallurgie, les soignants et les résidents des EPHAD. « La perte de sens au travail traverse les itinéraires des personnages » confie le metteur en scène Karim Hammiche, co-auteur avec l’autrice et comédienne Leïla Anis, du texte enrichi par le travail au plateau avec les deux acteurs, Eric Charon et David Seigneur.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens